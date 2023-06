Publicado hace 16 minutos por ccguy a elsaltodiario.com

La falta de médicos radiólogos afectaría principalmente al Hospital del Henares donde la situación es ya “irreversible”. Además, en el Infanta Cristina de Parla, el Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, o el Infanta Leonor de Vallecas también faltan técnicos de rayos y hay arcos de quirófanos o TAC que no tienen personal y no se utilizan, siempre según CC OO. “El Hospital del Sureste en Arganda no tiene técnicos ni médicos radiólogos de urgencias.