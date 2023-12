Publicado hace 55 minutos por Delay a infobae.com

“El profesorado de sustitución, que tenía que haberse incorporado el 5 de diciembre, no podrá hacerlo hasta el próximo martes 12″, denuncia el sindicato. Dado que eran nombramientos que iban a trabajar dos días y luego tener vacaciones por el puente de la Constitución, el sindicato identifica una clara relación entre la anulación de los nombramientos y la intención de no pagar los festivos correspondientes a estos días. “El alumnado afectado, que lleva días sin docentes, no ha recibido clase y tampoco la tendrá a la vuelta del puente”, aseguran