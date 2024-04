Publicado hace 2 horas por Tarod a elmundo.es

....No estoy sólo en esto, aunque no muchos lo digan. Somos unos cuantos a los que al cine de Almodovar nos resulta afectado, calculador e impostado, irritante muchas veces... Eso sí, somos pocos en comparación con los que le consideran un maestro del cine y todas las actrices del mundo, incluidas las estrellas de Hollywood, dicen que su mayor sueño es trabajar con él. Entonces, no sé de qué se queja este hombre...