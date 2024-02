Publicado hace 6 minutos por Dragstat a cantabriaeconomica.com

El Gobierno de Cantabria (PP) no aplicará «bajo ningún concepto» la regulación de precios del alquiler elaborada por el Ejecutivo central dentro de la Ley de Vivienda para poder intervenir en las zonas tensionadas, ya que considera que produce «el efecto contrario» al deseado y que tratar de regular así el mercado es algo que se hace en países «comunistas». «El mercado no se puede regular. Bueno, en un país comunista seguramente sí». «Si tengo mi vivienda, tendré derecho a cobrar lo que me dé la gana. Será el mercado el que lo regule»