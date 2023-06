Una cadena de errores habría precedido al accidente en la mina de Súria: "Cuidado con el techo" (CAT)

Publicado hace 18 minutos por falcoblau a ccma.cat

El juzgado de Manresa investiga el accidente de la mina de Súria, en el que murieron tres personas. El informe del ICL lo consideró como "inevitable". Generalitat y Mossos, en cambio, han constatado una cadena de errores y negligencias. La primera alerta la dio el jefe de trabajadores que que vio caer una piedra de 20 kg del techo. El vigilante al que se le informó no llamó a las oficinas para avisar, y ahora alega que no lo hizo porque tenía mucho trabajo. Los jóvenes geólogos sortearon una máquina atravesada (señal no escrita de peligro)