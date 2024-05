Boletín de Información Obrera – Mayo 2024

Publicado hace 35 minutos por Juanro49 a nuevo-rumbo.es

Este mes de mayo estrenamos sección: publicamos el Boletín de Información Obrera. Aunque a menudo no aparecen en los grandes medios de comunicación, a lo largo y ancho del país se suceden conflictos y luchas obreras. Los partidos políticos de la patronal, los medios de comunicación, las cátedras de Ciencias Políticas o Sociología y algún que otro grupo autodenominado «de izquierdas» afirman cada día, y lo llevan haciendo al menos desde la década de los setenta, que la clase obrera no existe o que ya no tiene la importancia de antaño.