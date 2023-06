Blinken avisa que la crisis de Wagner todavía no ha terminado y representa un "desafío directo" contra Putin

Publicado hace 2 horas por Abajo a europapress.es

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, ha estimado este domingo que la crisis abierta el sábado con la rebelión del grupo de mercenarios Wagner en Rusia todavía no ha terminado dado que la operación ha supuesto un "desafío directo" contra la autoridad del presidente ruso, Vladimir Putin. "Todavía no hemos visto el último acto", ha declarado Blinken en una entrevista este domingo con el programa Face the Nation, de la cadena CBS