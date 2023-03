Biden, ¿quién es tu George Ball?Relato de la relación con la URSS y Europa desde Kennedy(Seymour Hersh)

Publicado hace 1 hora por cocolisto a ctxt.es

Este es el relato sobre otro estadounidense que, al igual que Daniel Ellsberg [filtrador de los Papeles del Pentágono], hizo lo correcto en el momento indicado en medio de una guerra. Sin embargo, a diferencia de Ellsberg, su acto de valentía no saltó a los titulares y sufrió poco por ello. Su nombre es George W. Ball. Era un abogado del Medio Oeste que no apoyó políticamente a John F. Kennedy en su campaña presidencial de 1960 y no sirvió con valentía ni sufrió violencia en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, desempeñó un papel clave...