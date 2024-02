Publicado hace 1 hora por candonga1 a elpais.com

“Mi memoria está bien”, ha dicho Biden, contestando a la afirmación del informe sobre sus limitaciones. “Incluso hay referencias de que no recuerdo cuando murió mi hijo. ¿Cómo diablos se atreve a plantear eso? Francamente, cuando me hicieron la pregunta, pensé que no era de su maldita incumbencia (...). No necesito que nadie me recuerde cuándo murió”, ha dicho con la voz casi quebrada y señalando que lleva todos los días un rosario de su hijo Beau, fallecido en 2015 por un cáncer cerebral, y que le recuerda permanentemente.