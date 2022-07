Begoña Villacís: “Ciudadanos va a hacer apología del radicalismo liberal de centro”

Publicado hace 1 hora por candonga1 a eldiario.es

Lo que vamos a hacer ahora no tiene absolutamente nada que ver con nada que hayamos hecho antes como partido, ni como ningún otro partido político en España. Esto no va de poner chapa y pintura, no va de un cambio de color del partido, no va de un cambio de nombre del partido. Aclarar esto es muy importante porque la gente inmediatamente dice “la marca”. Esto no es una marca, esto es un proyecto de espacio político liberal, de centro. Esto no tiene nada que ver ni con la marca ni con el nombre ni con el color ni con el logo ni con nada de eso.