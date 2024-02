Publicado hace 21 minutos por Esteban_Rosador a religiondigital.org

"Una iglesia que no reacciona ante las graves secuelas ocasionadas por estos delitos, solo pidiendo perdón y a veces ni eso, ni es cristiana ni es nada" "Nos hemos abierto a dialogar, a debatir. Y lejos de mostrarnos respeto, finalmente vemos que nuestro esfuerzo no es correspondido. Cada vez que nos piden perdón, como el que pide cien gramos de jamón york en el supermercado, nos ofenden porque no demuestran creer realmente en el perdón. Ni en la reparación, ni siquiera en el reconocimiento"