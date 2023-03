Así evolucionó el radar de Cazalegas hasta superar las 200 multas en una mañana

Publicado hace 55 minutos por Ariesun24 a ahoraclm.com

Más de 200 multas en una mañana, tres empresas privadas contratadas, siembra de señales de tráfico, movimiento de las mismas, colaciones estratégicas del radar móvil, desbroces ex profeso…, el argumento del Ayuntamiento de Cazalegas de que poner un radar en la antigua N-V no es afán recaudatorio y es por seguridad ya no se sostiene. Todo comenzó aproximadamente hace tres años cuando recurrir a empresas privadas para implementar la seguridad vial comenzó a ponerse de moda en las entidades locales.