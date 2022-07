Publicado hace 16 minutos por nereira a lavanguardia.com

Más de un mes después de conocerse el veredicto del juicio por difamación que enfrentó a Amber Heard y a Johnny Depp, la actriz ha pedido a un juez del estado de Virginia que lo anule alegando que las evidencias no se sostienen, tal como había anunciado su equipo legal que harían. Según el equipo legal de Heard, Depp no pudo probar que la carrera y la reputación del actor se vieron afectadas por el artículo de opinión de Heard publicado en The Washington Post en 2018.