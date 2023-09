Almeida arrasa con los árboles del Parque Forestal de Vicálvaro para abrir otro polémico cantón de limpieza

Publicado hace 40 minutos por tiopio a eldiario.es

“En un momento en el que se hace tanto énfasis en proteger los parques y más en ciudades como Madrid, no nos cuadra ver todo esto, más si cabe cuando existe un polígono industrial con una parcela municipal a menos de un kilómetro”, protesta en declaraciones a este medio Miguel, miembro de la Plataforma No Al Cantón Vicálvaro. “Están arrasando con los árboles en la zona donde quieren construir aunque no tenga ningún tipo de lógica”, lamenta. Desde la organización han presentado un escrito ante la Fiscalía de Medio Ambiente para detener los…