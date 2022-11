Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a elmundo.es

"Habíamos ido a una presentación de algo, no me acuerdo. Entramos a un bar y, de repente, había unas 25 personas fuera esperando a que saliera para pegarme. Era 20 de noviembre y había que pegar a alguien. Si un 20 de noviembre no pegas a alguien, no eres nada. La policía tuvo que acudir al local, se los llevó, salimos y nos fuimos. Yo tendría 18 años".