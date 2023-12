Publicado hace 12 minutos por gringogo a independent.co.uk

Tal Mitnick es el primer objetor de conciencia que se enfrenta a una pena de cárcel por negarse a alistarse en el ejército israelí durante su actual guerra contra Hamás, pero puede que no sea el último. "El ataque criminal contra Gaza no resolverá la atroz matanza que ejecutó Hamás. La violencia no resolverá la violencia. Y por eso renuncio". Ha sido condenado a 30 días en una prisión militar, y podría enfrentarse a repetidas detenciones si sigue oponiéndose al servicio militar.