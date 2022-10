Publicado hace 37 minutos por Meneador_Compulsivo a diariosur.es

El 71 por ciento de los andaluces está en contra de que el Gobierno central indulte al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán. Un 13,6% que se muestra a favor. Un 7,6% responde que le es indiferente y un 7,7% no sabe o no contesta. Sobre el resto de altos cargos condenados en el caso de los ERE un 76,1% responde que está en contra, frente a un 8,8% que se muestra a favor de los indultos. Un 6,3% señala que le es indiferente y un 8,8% de lo andaluces no sabe no contesta.