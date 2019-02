Hola, soy David Alandete, autor del libro ‘Fake News, la nueva arma de destrucción masiva’. Pregúntame

Hola, soy David Alandete, autor del libro ‘Fake News, la nueva arma de destrucción masiva’ y corresponsal del diario ABC en Washington. Antes fui director adjunto del diario El País, y allí escribí sobre la campaña de injerencias de medios estatales rusos en la independencia catalana y otras crisis en Europa. Mi especialidad, aparte de la política internacional, es investigar la desinformación y las noticias falsas. He sido enviado especial a Siria, donde he escrito sobre la guerra civil y he entrevistado a Bachar el Asad; a Israel, donde he entrevistado al presidente Shimon Peres, ya fallecido; a Egipto, Líbano, Jordania, Afganistán y al penal de Guantánamo. Me licencié en Comunicación Audiovisual con premio Nacional de Final de Carrera y estudié Política Internacional en la universidad George Washington con una beca Fulbright. En 2018 me concedieron el Premio Eisenhower al periodismo de investigación. Jueves 28 de febrero a las 15h.