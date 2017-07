El yoga ocular y otras pseudociencias que amenazan tus ojos

"Diga adiós a las gafas. No necesita ir al oftalmólogo, tome las riendas de sus ojos”. Si alguien le ofrece quitarle las gafas con un mensaje como este, lo más probable es que le acabe quitando su tiempo y su dinero, cuando no su salud. Decenas de terapeutas ofrecen cada día métodos fraudulentos y peligrosos que no han pasado ningún tipo de control y que pese a anunciarse como inocuos pueden terminar provocando problemas de visión.