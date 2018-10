Year of the Dragon, un mod de Half-Life que reemplaza a Gordan Freeman con Spyro the Dragon, finalmente entró en el acceso temprano. Puedes descargar y jugar la demo de Office Complex en ModDB y planear, cargar y respirar en todo el nivel Half-Life de los primeros juegos como un dragón de dibujos animados que habla en lugar de un aburrido graduado del MIT.