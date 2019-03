Ya basta ¿No? (Reflexiones de una madre cabreada)

En las ferias de 2017 una pelea de bar abrió la caja de los truenos. A mí me parece mal que cualquiera vaya pegando por ahí al amparo de la noche y del alcohol y me da igual quién sea el agredido, lo que está mal, está mal lo haga quien lo haga. Asisto perpleja a los actos de la extrema derecha en mi pueblo, me indigna la manera rastrera que tienen de buscar votos, de mentir, de hurgar en las heridas. Alsasua no es un plató se televisión donde vosotros os sentís tan cómodos, donde nadie tiene narices de deciros cuatro verdades.