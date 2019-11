Vox y el chovinismo del bienestar

Antes de comenzar el análisis hay que aseverar con contundencia que los posfascismos actuales entre los que se incardina Vox no tienen coherencia ideológica y no tienen ningún problema en utilizar argumentos y discursos contradictorios entre sí. El liberalismo europeo tiene como único objetivo tomar el poder y llevar a cabo su corpus estructural una vez en el gobierno, y para eso puede utilizar discursos y medidas en las que no creen y contra las que combatirán de manera furibunda una vez estén en los más altos puestos de representación.