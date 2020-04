Vicealcaldesa, no te aburras, dimite

c&p "Me aburro, me aburro, me abuuuurroooo mucho... ni Netflix, ni libros, ni pelis... me aburro". De esta forma se lamentaba en las redes sociales la vicealcaldesa de Alicante, Mari Carmen Sánchez (Ciudadanos)... una vicealcaldesa que tiene un sueldo de casi 60.000 euros anuales (subido en un 10% no hace ni un año, cuando se formó el gobierno PP-Cs) y las responsabilidades de Turismo, y que le han valido las críticas desde diferentes partidos."