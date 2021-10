El vicealcalde ‘figura’ de «SanSe» no se prepara los plenos por estar viendo videos hasta las 2 AM

«Les voy a decir la verdad, llevo días pensando que me tenía que preparar este Pleno, que al final joe seguro que hay gente que está preocupada y llevo varios días diciendo ‘mañana me pongo, mañana me pongo’ y al final, como todos los plenos, lo voy dejando para el último día», se sinceró el vicealcalde. El vicealcalde de San Sebastián de los Reyes ha participado en Supervivientes, uno de los realitys estrella de Mediaset España. En el concurso consiguió llegar casi hasta la final siendo el undécimo expulsado de los participantes.