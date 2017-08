Veteranos sindicalistas catalanes se unen para "defender la unidad de la clase obrera española" [CA]

Un grupo de veteranos sindicalistas catalanes intentar organizar el rechazo al referéndum en Cataluña con el argumento de "defender la unidad y la solidaridad de la clase obrera trabajadora española". Según explicó el exsecretario general de CCOO, José Luis López Bulla, los lemas del manifiesto son: "No a la independencia de Cataluña. No al 1-O, que no es un referéndum". En el grupo también se encuentran Isidor Boix, Manuel Zaguirre, Josep Maria Rodríguez Rovira, Manuel Gómez Acosta, Pedro López Provencio, Josep Maria Rañé y Quim González.