La base de la opresión de clase que padecemos es la falta de oportunidades. Comenzando desde la raíz: si tu padre o tu madre no tienen tal o cual, te lo tienes que ganar todo desde cero. Hemos vivido la crisis económica. Yo precisamente porque no tengo ni padre ni madre, vivía con mi hermana. Y con 18 años me tuve que ir de allí. Me tuve que espabilar. Dejé de estudiar y me puse a trabajar.