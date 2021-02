La única bandera del mundo que se ve desde el espacio

¿Pero sabían que en la luna no hay una sino 6 banderas de Estados Unidos? La NASA está casi segura que las 2 primeras (Apollo 11 y 12) no sobrevivieron a la explosión de gases durante el despegue de las naves una vez dejaron la luna. Lo que sí está claro es que las que quedan ya no son banderas de Estados Unidos sino banderas completamente blancas, desteñidas por la radiación UV y la luz del sol sin filtro sobre la superficie lunar. Es más, la NASA también habla de la posibilidad de que las banderas se hayan desintegrado.