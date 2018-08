La última teoría de la conspiración de los seguidores de Trump es aún mejor que las anteriores

Se llama QAnon o también The Q o The Storm (la tormenta). Una de las razones por las que se propagan con tanta facilidad las teorías de conspiración es porque a mucha gente no le gusta la realidad. No le gusta que determinado partido o líder gobierne el país después de ganar las elecciones. Tiene que haber algo que haya engañado a tanta gente para que hayan elegido a esa persona.