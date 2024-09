Publicado hace 16 minutos por bicheja a vozpopuli.com

Andrés Aberasturi, de 76 años, escribió un libro en el año 2016, que dedicó a su hijo ahora fallecido, titulado 'Cómo explicarte el mundo, Cris: Testimonio de la vida con mi Hijo'. En él, habló de la crudeza de su minusvalía y reivindicó que las personas que la sufren tienen derecho a llevar una vida digna. "Lo que vive mi hijo no es una vida, es una estafa de vida, sin poder elegir, sin poder comunicarse. Yo creo que no merece la pena ser vivida. No encuentro una razón para la existencia de mi hijo", sentenció en el programa 'Chester in love'