Un tuitero condenado que la izquierda no reivindica

“Marta del Castillo era feminista y se tiró al río porque las mujeres se mojan por la igualdad”. “Ya no se ven atentados como los del 11-S, estos de la Yihad no valen, si van a masacrar a gente que lo hagan con estilo, vuelve Bin Laden”. Estos tuits tienen precio. Le han costado dos años y medio de cárcel y una multa de diez mil euros a un chaval de 21 años que se apodaba Beren en Twitter. Aquí viene lo curioso: su nombre no aparece junto al de Valtonyc o Pablo Hásel en los actos contra la censura a los que he asistido últimamente.