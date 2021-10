Trump: Si no se arregla el “fraude” del 2020 los republicanos no votarán en el 22 ni en el 24 (Eng)

En una nueva declaración, Trump se centró en lo importante que es investigar el fraude electoral y advirtió que muchos votantes republicanos privados de sus derechos podrían no volver a votar nunca más. El 45º presidente dijo: “Si no resolvemos el fraude en las elecciones presidenciales de 2020 (que hemos documentado de forma exhaustiva y concluyente), los republicanos no votarán en el 22 o el 24. Es lo más importante que deben hacer los republicanos”.