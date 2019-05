Trump amenaza a Venezuela con medidas "devastadoras"

Trump no dijo sobre qué es lo que su Administración está considerando hacer luego de que altos integrantes de las Fuerzas Armadas venezolanas se rehusaran a respaldar al presidente de la Asamblea Nacional (AN), Juan Guaidó. Sin embargo, afirmó que éstas serán “devastadoras”. “Algunas de estas, no quiero ni siquiera mencionar, porque son muy duras”, dijo el presidente estadounidense en una entrevista con la cadena Fox Business.