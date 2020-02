Los trabajos aparentes

hay una parte del trabajo que ejecutamos que sabemos que no sirve para nada, pero nos vemos obligados a hacerlo. A menudo suelen mirar con recelo el subsidio a los parados de larga duración, las pensiones no contributivas, los bonos sociales y todo aquello que implique recibir dinero sin ofrecer nada a cambio; pero no se denuncia en ningún sitio que hay mucha gente que está cobrando un salario por no hacer nada útil. Parece que lo que se valora es estar sometido a la disciplina de un horario.