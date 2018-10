Trabajo paga a 65 euros por página la traducción de un 'paper' sobre empleo

El departamento que dirige Magdalena Valerio ha echado mano de esta compañía privada -Celer Soluciones- a la que va a pagar un total de 11.198,85 euros, impuestos incluidos, por traducir del idioma anglosajón el documento 'Employment and Social Developments in Europe 2018. Se trata, además, de un documento en el que España no sale muy bien parada, precisamente.