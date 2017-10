La tortura de Harvey Weinstein a Lupita Nyong'o

El caso de Harvey Weinstein está llamado a provocar un cambio en Hollywood. Desde que conocimos el primer artículo de The New York Times, la oleada de denuncias de mujeres no ha parado. La alfombra se ha levantado y lo que había debajo no para de sorprendernos. La ganadora del Oscar por '12 años de esclavitud', Lupita Nyong'o, también se ha pronunciado y su testimonio es indignante.