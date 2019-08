El 'thriller' que denuncia la corrupción cultural en España

Me parece escandalosa la censura: por ejemplo, ciertos críticos literarios de 'El País' se vieron presionados hace años para no hacer críticas desfavorables de novelas de Alfaguara porque este periódico pertenecía al mismo conglomerado (PRISA) que la editorial. Pero esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que al frente de todo estaba un nefasto novelista como Juan Luis Cebrián, que trató de despedir a críticos y periodistas por dar su opinión y cumplir con su deber.