Theresa May: Trump me dijo que debería demandar a la UE y no ir a negociaciones [ENG]

El presidente estadounidense dijo el viernes en la rueda de prensa conjunta de su visita a Reino Unido que le había dado en privado a la primera ministra británica un sugerencia sobre como tratar sus problemas para salir de la Unión Europea que le pareció a ella demasiado "brutal". Hoy, May ha revelado que esa sugerencia era demandar a la UE, no negociar; aunque no debería marcharse (¿más adelante?) de las negociaciones.