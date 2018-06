Theresa May critica separación de niños inmigrantes de sus padres en EEUU

La primera ministra británica Theresa May calificó este miércoles de "profundamente perturbadoras" las imágenes de niños inmigrantes separados de sus padres al llegar a Estados Unidos, pero mantiene la invitación al presidente estadounidense Donald Trump. "Las imágenes de niños detenidos en lo que parecen ser jaulas son profundamente perturbadoras, es un error, no es algo con lo que estemos de acuerdo", dijo May en el Parlamento, cuando fue preguntada por la posibilidad de anular la visita de Trump al Reino Unido el 13 de julio.