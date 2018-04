El terrorífico anuncio de una buhardilla en Lavapiés: sin habitación, baño… y sin poder ponerte de pie

Aunque digan que la gentrificación en el centro de Madrid está alcanzando límites insospechados, aún quedan ciertos atisbos de esperanza. Las ofertas que se pueden encontrar últimamente en las páginas de venta de piso pueden considerarse auténticos 'chollos'. Eso, claro, si no te importa no poder ponerte de pie en gran parte de la superficie de tu piso y estás dispuesto a no tener ni baño, ni habitación. Pequeños detalles...