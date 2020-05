Tengo el corazón roto...

Me llamo Carlos y ayer me entere que mi novia me era infiel... La verdad estoy bastante destrozado, no tenia ni idea y ayer me llego un mensaje de un amigo diciéndome que había visto a mi novia con otro chico. La verdad no se como actuar, siento un vacío muy grande en mi y no tengo ganas de nada, pero me gustaría ayudar a las otras personas, acabo de leer este articulo para saber como detectar si tu pareja que es infiel. Y lo primero que he pensado... ojala lo hubiera leído antes, todo lo que pone a mi me ha pasado. Espero que no os pase