Ted Cruz da a "me gusta" en un vídeo de porno explícito de la cuenta "SexuallPosts" en Twitter [ENG]

Darle a "me gusta" por error en las redes sociales es demasiado fácil. Algo que El Senador Ted Cruz y su equipo parecen haber descubierto tras compartir accidentalmente pornografía en Twitter. El senador de Texas, o alguien de su equipo, aparentemente dio a "me gusta" en un vídeo porno de 2 minutos de @SecuallPosts, borrándolo justo después de la 1:30 AM. El video de dos mujeres y un hombre teniendo relaciones sexuales se mostró fugazmente entre los "me gusta" del senador Cruz este Martes por la mañana.