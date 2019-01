El taxi monta un escrache continuo al PP y amenaza a Garrido: "Esta noche mira bajo el coche

"Esta noche mira bajo el coche". Fueron pocos, pero ruidosos y, al final, acompañaban a los que gritaban "si esto no se arregla, guerra, guerra, guerra". El contenido de los gritos en las movilizaciones del taxi no sólo no rebaja el tono sino que va a más. Tras el desalojo en la mañana de este lunes por parte de los antidisturbios de la Policía Nacional, miles de taxistas han encontrado el objetivo de sus iras: el Partido Popular de Madrid