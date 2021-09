Los talibanes prohibirán la práctica de deportes a las mujeres de Afganistán para evitar que sus cuerpos “queden expuestos”

A las mujeres de Afganistán se les prohibirá practicar deportes bajo el nuevo gobierno talibán, según confirmó el subjefe de la comisión cultural de los talibanes, Ahmadullah Wasiq, que dijo que el deporte femenino no se considera apropiado ni necesario. "El Islam no permite que las mujeres sean vistas así. Es la era de los medios, habrá fotos y videos, y luego la gente lo verá. El Islam y Afganistán no permiten que las mujeres jueguen al cricket o practiquen deportes en los que queden expuestas“, comunicó.