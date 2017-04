“Stealthing” no es sólo la extracción del condón durante el sexo, es agresión sexual (EN)

Un nuevo estudio publicado en 'Columbia Journal of Gender and Law' investiga una práctica peligrosa llamada "Stealthing", o cuando un hombre se quita el preservativo durante las relaciones sexuales con penetración sin el consentimiento de su pareja. El estudio arroja luz sobre algo que muchas mujeres han experimentado pero que no tenían un término que lo describiera, lo que dificultaba poder reconocer esta práctica como lo que realmente es - agresión generalizada y la violencia de género. "Yo estaba de acuerdo en hacerlo con condón, no sin él".