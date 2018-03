Solana: “Siento gran tristeza por la situación de España y de mi partido”

El ex secretario general de la OTAN, Javier Solana, pidió este viernes al PSOE que vuelva “a estar muy pegado a la gente, y baje al terreno” porque, en su opinión, “es algo que hemos dejado de hacer”. Solana lanzó eta petición a su partido tras admitir que los socialistas no están siendo capaces de conectar con la ciudadanía desde hace algunos años, “y el Twitter funciona, yo lo utilizo, pero no lo cambio por una conversación,”, afirmó.