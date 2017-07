Sobre el concepto de violencia

[Copio&Pego] Este artículo nace, como en muchas otras ocasiones, de una grata conversación en GnuSocial y por tanto vaya por delante que no pretendo dar una clase de lo que es (o no es) la violencia, puesto que cada una tiene sus ideas al respecto. Sencillamente me parece un tema muy interesante para debatir, aunque es cierto que también es un tema muy tratado, al menos en las redes sociales libres. [...]