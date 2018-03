Para qué sirve manifestarse

Hay quien dice que no sirve para nada.Aquellos que conviven alegremente con la injusticia son la injusticia,aunque no lo sepan.Manifestarse es decidir la clase de persona que quieres ser.La función de la protesta no es activar al tirano sino a los manifestantes.Como decía John Berger,"las manifestaciones son ensayos para la revolución”. " La manifestación es una asamblea que, por el mero hecho de reunirse, toma posición de ciertos hechos dados".Según una investigación reciente de las Universidades de Harvard y Estocolmo,el calor de la comunidad