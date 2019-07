¿Sigue Siria en guerra?

Desde que a principios de este año Trump anunciase que tenía pensado salir de Siria, los medios se han ido poco a poco olvidando del país. ¿Todavía siguen en guerra? Es una pregunta cada vez más recurrente. Sí, siguen en guerra, y Trump ni siquiera se ha ido; pero ha aceptado que no va a lograr derrocar el gobierno, así que ya no necesita de campañas para legitimar su apoyo a los grupos armados. La guerra actualmente no es tan cruenta como hace años, el daño ahora lo están provocando las sanciones que, sin apenas levantar el polvo, impone EE.UU