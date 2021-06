Si ladran, cabalguen

Cuando la izquierda intenta contentar a la derecha, no contenta a nadie, decepciona a sus votantes y abandona a las mayorías. La carcundia es una minoría muy ruidosa porque tiene los medios centralistas de su parte, infiltrados en las tertulias y las redes infectadas de mamporreros a sueldo. Pero no representan a la mayor parte del país que, recordémoslo, votó el Parlamento más plural y al Gobierno más progresista de la democracia. No hay que dar ni un paso atrás frente a quienes quieren hacer retroceder al país. Todo lo contrario, hay que…