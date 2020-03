"La sensatez arrestada. Desde el sábado 14 de marzo estamos todos los españoles, inocentes y culpables, bajo arresto domiciliario, sin juicio ni defensa. (...) Sin embargo nos encontramos frente a un problema sanitario, para el que junto a medidas sanitarias, que serán o no las adecuadas, nos han metido en el mismo saco como si tal cosa, medidas policiales severísimas sin justificación sanitaria alguna; y lo que me deja perplejo, es que la mayoría no solo las acepta, sino que las aplaude de modo absolutamente acrítico. (...)"